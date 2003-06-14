خمسة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخل اليوم، خمسة أسرى أعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم:

الأسير بكر عازم سعيد دراغمة (38 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/06/2002 ,هو محكوم بالسجن 22 عامًا.

الأسير عبد الرحمن محمد عبد الرحمن رشدان (42 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه التاسع عشر والأخير على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/06/2003.

الأسير أحمد حامد رشدي هديب (41 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/06/2003، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

الأسير سهيل منير عباس سباعنة (41 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/06/2004م، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا.

الأسير أحمد عطية إبراهيم جعافرة (55 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/06/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.