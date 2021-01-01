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"التنفيذية" تستنكر اعتقال المناضل عمر شحادة

الإثنين 14 يونيو 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنفيذية" تستنكر اعتقال المناضل عمر شحادة



رام الله /سما/

استنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي المناضل عمر شحادة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وتحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور دون أي مبرر.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن اعتقال شحادة من قبل سلطات الاحتلال وهو ابن القدس، إنما يهدف لإسكات كل الأصوات الوطنية في القدس والتي تدافع عن فلسطينية القدس وعروبتها، وترفض سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وقال الأحمد، إننا نتوجه إلى كل البرلمانات العربية والدولية للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراحه على الفور وتوفير الحماية له.

#اللجنة التنفيذية #منظمة التحرير #عمر شحادة #المجلس الوطني الفلسطيني #الاعتقال الاداري

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