  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التحذير من هدم 17 منزلا في سلوان حتى نهاية الشهر المقبل

الإثنين 14 يونيو 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحذير من هدم 17 منزلا في سلوان حتى نهاية الشهر المقبل



القدس المحتلة /سما/

حذر الباحث في شؤون القدس، عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان فخري أبو ذياب، من أن 17 منزلا سيتم هدمها في حي البستان من بلدة سلوان جنوبي القدس حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال أبو ذياب اليوم الاثنين في حديث للوكالة الرسمية، إن 98 منزلا مخطرا بالهدم، منها 17 مخطر بالهدم الفوري، وذلك بموجب قانون "كامينتس" الإسرائيلي، الذي يمنع امكانية الاستئناف عليها في المحاكم أو تجميدها، خلال تواريخ مختلفة حتى نهاية الشهر المقبل، وتعود ملكية المنازل المستهدفة لعائلات: أبو ذياب، وحمدان، وجلاجل، ورجبي، وقويدر، وبدران، وعودة، وشافع، ورجب، وعبد الرحمن، وبشير.

وأضاف، إن طواقم شرطة وبلدية الاحتلال وزعت استدعاءات لأصحاب منازل في البستان، اليوم الاثنين، لمراجعة البلدية والمثول أمام مفتشها، بدعوى أن أصحاب المنازل لم ينفذوا أوامر هدم منازلهم ذاتيا بعد إخطارهم خلال العام 2018.

وأوضح، أن سلطات الاحتلال أخطرت خلال الفترات السابقة كذلك بهدم عدد من منازل المقدسيين في حي البستان في بلدة سلوان لتصل إلى 98 منزلا، في محاولة لهدم الحي بأكمله، ضمن إجراءاتها العنصرية المندرجة تحت سياسة التطهير العرقي، والمخالفة لنص للقانون الدولي.

وأشار أبو ذياب إلى أن المنازل المستهدفة قائمة منذ عشرات السنين، أحدثها في عام 2000، مطالبا بتدخل سياسي ورسمي ودولي في مواجهة هجمة الاحتلال الشرسة على الحي وأحكام سيطرتها على القدس.

ويقع حي البستان وسط بلدة سلوان ويجاور المسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية، ويبعد عن السور الجنوبي قرابة 300 متر ويمتد على مساحة 70 دونمًا، ويسكن فيه حوالي 1550 مواطنا.

#بلدة سلوان #القدس #تهجير الفلسطينيين #هدم منازل #منازل الفلسطينيين #حي البستان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر وقائع المبادرة المصريّة للمصالحة وملاحظات الرئيس عباس..سجال مصري اسرائيلي على آلية الإعمار

حماس تنقل رسالة إلى وزير المخابرات المصرية بشأن مسيرة الأعلام.. الفصائل رفعت حالة التأهب

مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة

من هو بولي مردخاي؟ لائحة اتهام قضية الفتنة عن الأمير : طمح بالحكم ولا يعتبر القدس أولوية

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل مقتل فتاة "19 عاما" داخل منزل زوجها

تعرف على رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" ومواقفه من غزة والاستيطان وإيران ؟

الامارات أول دولة عربية تعلق على حكومة بينت الجديدة وهذا ماقالته ..

الأخبار الرئيسية

عومر بارليف: مسيرة الأعلام ستجري كما هو مخطط لها.. والقائمة المشتركة تحذر

كتائب أبو علي مصطفى تهدد الاحتلال: محاولات الاستفزاز المستمرة لعب بالنار وتجاوز خطير!

حكومة بينت

إسرائيل تطوي حقبة نتنياهو... وتترقب أجندة رئيس الوزراء الجديد

عائلة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة قتل ابنتهم علي يد زوجها

الحكومة : نريد الية جديدة لاعادة اعمار غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية