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خلافا للبروتوكول- لقاء بين بينت ونتنياهو استغرق نصف ساعة

الإثنين 14 يونيو 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافا للبروتوكول- لقاء بين بينت ونتنياهو استغرق نصف ساعة



القدس المحتلة /سما/

أفادت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، رفض إجراء مراسم تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، وفق البروتوكول.

واجتمع بينيت مع نتنياهو اليوم، في إطار تسليم السلطة، لكن بدون احتفالات رسمية، حسب البروتوكول، تصاحب تقليديا تغيير الحكومة، حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما، استيقظ الإسرائيليون اليوم على حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن نتنياهو سلم نفتالي بينيت مهام رئاسة الحكومة في اجتماع استغرق نصف ساعة فقط.

ولم تتضح بعد تفاصيل ما جرى خلال اللقاء.

وصوت الكنيست، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء أمس، ومن المقرر أن تبدأ عملها صباح اليوم الإثنين.

#بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

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