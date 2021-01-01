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إعلان مهم من صحة غزة بشأن لقاحات كورونا

الإثنين 14 يونيو 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان مهم من صحة غزة بشأن لقاحات كورونا



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول شحنة من اللقاح الروسي المطور، والذي يعطى على شكل جرعة واحدة فقط وسيكون متوفر للمواطنين فوق سن 30عاماً في المراكز التالية:-

▪️محافظة غزة: عيادتي صبحة الحرازين- وعيادة الدرج التابعتين لوزارة الصحة، عيادة الشاطئ التابعة لوكالة الغوث

▪️محافظة الشمال: عيادة الشيخ رضوان التابعة للوكالة.

▪️محافظة الوسطى: عيادة البريج التابعة للوكالة.

▪️محافظة خان يونس: عيادة مسقط القرارة.

▪️محافظة رفح: عيادة رفح التابعة للوكالة.

ودعت الوزارة المواطنين اللذين تزيد أعمارهم عن 30عاماً التوجه الى المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق15-يونيوالجاري، وعلى مدار ايام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً.

وأوضحت أن الانواع الأخرى من اللقاحات هي متوفرة في المراكز التي تم الإعلان عنها سابقاً.

#غزة #وزارة الصحة #لقاح كورونا #اللقاح الروسي المطور

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