إعلان مهم من صحة غزة بشأن لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول شحنة من اللقاح الروسي المطور، والذي يعطى على شكل جرعة واحدة فقط وسيكون متوفر للمواطنين فوق سن 30عاماً في المراكز التالية:-
▪️محافظة غزة: عيادتي صبحة الحرازين- وعيادة الدرج التابعتين لوزارة الصحة، عيادة الشاطئ التابعة لوكالة الغوث
▪️محافظة الشمال: عيادة الشيخ رضوان التابعة للوكالة.
▪️محافظة الوسطى: عيادة البريج التابعة للوكالة.
▪️محافظة خان يونس: عيادة مسقط القرارة.
▪️محافظة رفح: عيادة رفح التابعة للوكالة.
ودعت الوزارة المواطنين اللذين تزيد أعمارهم عن 30عاماً التوجه الى المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق15-يونيوالجاري، وعلى مدار ايام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً.
وأوضحت أن الانواع الأخرى من اللقاحات هي متوفرة في المراكز التي تم الإعلان عنها سابقاً.