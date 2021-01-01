نشاط فني تثقيفي في نابلس يحث على مقاطعة منتوجات الاحتلال

نابلس /سما/

نظم المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني (تنوير) بالتعاون مع “حملة قاطع احتلالك” ومجموعة “قطار السعاده الشبابي” نشاطا فنيا تثقيفيا في نابلس يحث على مقاطعة بضائع ومنتوجات الاحتلال.

وقدم منسق “قطار السعاده”، محمد الخياط ، خلال كلمته الترحيبية نبذه عن هذه المجموعة، والدور الذي تلعبه في دعم الفئات الشابة وانشطتها المختلفة.

بدوره، أكد منسق حملة “قاطع احتلالك” التي يقودها “تنوير”، وائل الفقيه، على اهمية مقاطعة منتوجات الاحتلال، مشيرا الى التطور الايجابي الحاصل في سلوك المستهلك حول المقاطعه.

واستعرض الفقيه الانشطة التي نفذتها وتنفذها الحملة في هذا المجال، بالتعاون مع عدد من الهيئات الحلية، مؤكدا على الدور الذي يمكن ان تلعبه المجالس البلدية والقروية ولجان الخدمات في المخيمات لتعزيز المقاطعة.

كما اشاد الفقيه بالتحركات الدوليه التي شهدتها عواصم العالم للمطالبه بمعاقبه اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها. كما اشاد بالمواقف العربيه الشعبيه التي رفضت لغاية الان كافة اشكال التطبيع، مطالبا الفقيه بتظافر الجهود المحليه وعلى كافة المستويات لتعزيز المقاطعة، داعيا الغرف التجاريه لتوضيح موقفها من المستوردين للبضائع الاسرائيليه.

بدورها، أكدت الناشطة الشبابية المتطوعة في “تنوير”، نرمين ابو كشك، أن ان الوحده الوطنيه هي مفتاح سر البقاء والتصدي للمشروع الاسرائيلي، وهي الضامن لوصايا الشهداء والاسرى والجرحى. وأشارت الى ان صوتها ورسالتها تمثل الشباب الفلسطيني الداعي الى انهاء الانقسام ولم شمل الوطن واعطاء المجال للشباب كي يقولوا كلمتهم. ودعت ابو كشك المنظمات الدوليه والحقوقيه الى التدخل لحماية الشعب الفلسطيني وخاصة اطفاله وشبابه الذي يتعرضون للقتل.

وفي نهاية الحفل، الذي اداره الناشط جهاد اسكندر، وتخلله فقرات فنية وغنائية ومقاطع مسرحية، وعرض مهرجين، ومسابقات ثقافية، تم تقديم توزيع العديد من الجوائز والهدايا على الحضور.