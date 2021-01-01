تربية جنين تناقش إنجازات معلمي ومعلمات غرف المصادر

جنين /سما/

عقدت مديرية التربية والتعليم في جنين اليوم، اجتماعاً لمعلمي ومعلمات غرف المصادر بهدف مناقشة الإنجازات السنوية وعدد من القضايا المتعلقة بعملهم، وذلك في مدرسة بنات الجابريات الأساسية.

حضر الاجتماع رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة في المديرية أ. صالح نعامنة، ومشرف التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم د. مراد مرشد، ومشرفة التربية الخاصة في المديرية أ. شيرين عواد، وفريق التعليم الجامع أ. هدى نواهضة، وأ. خالد جبارين، ومديرة المدرسة المستضيفة أ. سامية لحلوح.

تم خلال الاجتماع الذي تخلله نشاط تفريغي نفذته المرشدة التربوية أشجان أبو الهيجاء، عرض إنجازات المعلمين، والتأكيد على أهمية العمل داخل غرف المصادر وأثره على أداء الطلبة، وتقديم التوصيات الكفيلة بتطوير عمل معلمي هذه الغرف، والإشادة بالإنجازات التي تم تحقيقها.