إرجاء البت في قرار تثبيت الإداريّ بحق الشيخ خضر عدنان حتى 20 حزيران

رام الله /سما/

قررت المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر” إرجاء إصدار القرار الخاص بتثبيت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، والمضرب عن الطعام لليوم 16 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك حتى تاريخ 20 حزيران الجاري، وفق ما ذكر نادي الأسير.

ونقل النادي عن محامي الشيخ قوله، إن إرجاء القرار جاء بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية أن توضح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات، التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحق خضر عدنان لمدة شهر ، يبدأ من تاريخ اعتقاله في الـ29 من أيّار الماضي، بحسب نادي الأسير.

وأشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.



وخلال هذه السنوات خاض الشيخ عدنان أربعة إضرابات سابقة، منهما ثلاثة رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي 2015 لمدة (56) يومًا، وفي 2018 لمدة (58) يومًا. وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة، وفقًا لنادي الأسير.



وذكر أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، ومتزوج وأب لتسعة أبناء، أصغرهم بعمر الشهر، وأكبرهم 13 عامًا.