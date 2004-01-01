  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إرجاء البت في قرار تثبيت الإداريّ بحق الشيخ خضر عدنان حتى 20 حزيران

الإثنين 14 يونيو 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إرجاء البت في قرار تثبيت الإداريّ بحق الشيخ خضر عدنان حتى 20 حزيران



رام الله /سما/

 قررت المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر” إرجاء إصدار القرار الخاص بتثبيت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، والمضرب عن الطعام لليوم 16 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك حتى تاريخ 20 حزيران الجاري، وفق ما ذكر نادي الأسير.

ونقل النادي عن محامي الشيخ قوله، إن إرجاء القرار جاء بعدما طلبت المحكمة من النيابة العسكرية أن توضح موقفها إزاء مجموعة من الإجراءات، التي كان من المفترض أن تسبق إصدار أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحق خضر عدنان لمدة شهر ، يبدأ من تاريخ اعتقاله في الـ29 من أيّار الماضي، بحسب نادي الأسير.

وأشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.


وخلال هذه السنوات خاض الشيخ عدنان أربعة إضرابات سابقة، منهما ثلاثة رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي 2015 لمدة (56) يومًا، وفي 2018 لمدة (58) يومًا. وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة، وفقًا لنادي الأسير.


وذكر أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، ومتزوج وأب لتسعة أبناء، أصغرهم بعمر الشهر، وأكبرهم 13 عامًا.

#محكمة الاحتلال #خضر عدنان #الجهاد الاسلامي #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر وقائع المبادرة المصريّة للمصالحة وملاحظات الرئيس عباس..سجال مصري اسرائيلي على آلية الإعمار

حماس تنقل رسالة إلى وزير المخابرات المصرية بشأن مسيرة الأعلام.. الفصائل رفعت حالة التأهب

مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة

من هو بولي مردخاي؟ لائحة اتهام قضية الفتنة عن الأمير : طمح بالحكم ولا يعتبر القدس أولوية

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل مقتل فتاة "19 عاما" داخل منزل زوجها

تعرف على رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" ومواقفه من غزة والاستيطان وإيران ؟

الأخبار الرئيسية

كتائب أبو علي مصطفى تهدد الاحتلال: محاولات الاستفزاز المستمرة لعب بالنار وتجاوز خطير!

حكومة بينت

إسرائيل تطوي حقبة نتنياهو... وتترقب أجندة رئيس الوزراء الجديد

عائلة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة قتل ابنتهم علي يد زوجها

الحكومة : نريد الية جديدة لاعادة اعمار غزة

وزيرة الصحة: 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و325 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية