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وحدة "المتسادا واليماز" تقتحم قسم (4) في سجن جلبوع

الإثنين 14 يونيو 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة "المتسادا واليماز" تقتحم قسم (4) في سجن جلبوع



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، بأن قوات وحدة "المتسادا واليماز" التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية إقتحمت قسم (4) في سجن جلبوع الساعة الرابعة فجرا، وأجروا حملة تفتيش وقمع واسعة في السجن مما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى في سجن جلبوع.

واستنكرت الهيئة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينين في المعتقلات الإسرائيلية من إقتحامات وحشية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية من أجل التضييق على الأسرى وفرض العقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

يذكر بأن قوات "المتسادا " تشكلت في العام 2003 كوحدة قمعية للإستجابة في حالة الطوارئ وهي تابعة للشرطة الإسرائيلية كغيرها من الواحدات الخاصة كوحدة "نحشون"، "والدرور"وتتكون المتسادا من جنود وضباط في صفوف النخبة المختارة من الجيش الإسرائيلي حيث يتسلح عناصرها من رشاشات "العوزي" والغازات المسيلة للدموع وأسلحة الليزر.

#السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين

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