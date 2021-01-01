شاكيد: سأعمل على إعادة المتسللين إلى بلادهم

القدس المحتلة /سما/

قالت وزيرة الداخلية الاسرائيلية القادمة أييليت شاكيد اليوم في حفل تنصيبها إنها ستعمل على تشجيع المغادرة الطوعية إلى دولة ثالثة آمنة لأولئك الذين قدموا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني.

وقالت "هذه مسألة استراتيجية. سنحمي الحدود والبلاد".

وأضافت شاكيد: "دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وسأعمل بكل قوتي لتطبيق سياسة هجرة مسؤولة ، مع توفير استجابة مناسبة للأوضاع الإنسانية القائمة".

وأشارت في تصريحاتها إلى حالات المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء في إسرائيل ، مضيفة: "لكنني سأعمل على إعادة المتسللين إلى بلادهم ، وتشجيع المغادرة الطوعية لدولة ثالثة آمنة".