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الحكومة الإسرائيلية الجديدة تباشر أعمالها .. بينيت يلتقي نتنياهو

الإثنين 14 يونيو 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تباشر أعمالها .. بينيت يلتقي نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

اجتمع، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، برئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت، لتسليمه السلطة، في جلسة غابت عنها المراسيم الاحتفالية واقتصرت على تناول القضايا الأمنية والمواد السرية.

وبدأت في ساعات الصباح أول حكومة إسرائيلية لا يقودها نتنياهو منذ 12 عاما أعمالها، حيث لم يتم ترتيب المراسم التقليدية لتسليم السلطة في مكتب رئيس الحكومة، والتقى نتنياهو مع بينيت وأطلعه على شؤون الدولة.

ويأتي ذلك، بعد تنصيب الحكومة أداء اليمين الدستورية للحكومة الإسرائيلية الـ36، ودعيت الحكومة الجديدة، بعدما عقدت أول اجتماع لها، مساء الأحد، إلى التقاط صورة تقليدية جماعية صباح اليوم الإثنين، في المقر الرسمي للرئيس رؤوفين ريفلين.

وتضم الحكومة الجديدة برئاسة بينيت بالتناوب مع رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، 27 وزيرا، ومن بين 27 وزيرا جديدا، قرر اثنان منهم عدم إجراء مراسيم احتفالية لتبادل المناصب الوزارية.

وقرر عمار بارليف، وزير الأمن الداخلي الجديد، إلغاء المراسيم الاحتفالية، حيث أوضح قراره بالقول إنه "لا يريد أن تنخرط الشرطة في المراسيم الاحتفالية، ويجب أن تتصرف الشرطة بكفاءة وهدوء. لذلك، توجيهي الأول هو إلغاء حفل المراسيم، فقيادة الشرطة يجب أن تكون في الميدان".

ذات القرار اتخذه عضو الكنيست عن "ميرتس"، عيساوي فريج، الذي ألغى أيضا لقاءه مع أوفير أكونيس في وزارة التعاون الإقليمي، بعد أن قال الأخير إن الوزارة التي يرأسها "غير ضرورية"، وأنه غير مهتم بمراسيم التبادل الوزاري.

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