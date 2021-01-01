  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة قتل ابنتهم علي يد زوجها

الإثنين 14 يونيو 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة قتل ابنتهم علي يد زوجها



غزة / سما /

أصدرت عائلة بركة في الوطن والشتات، بيانا للرأي العام حول جريمة قتل الشابة (استبرق سليمان بركة) علي يد زوجها أمس الأحد.

وقالت العائلة :"في الوقت الذي الذي ما زلنا فيه نطبب جراح أطفالنا ونسائنا من اعتداءات وإرهاب العدو الصهيوني ، يطل علينا المجرم محمد شكري أبو عاصي بجريمة نكراء لا يدركها العقل الإنساني،  حيث أن هذا المجرم مارس كل أصناف التعذيب والعنف المنظم حتى الموت ضد زوجته الحامل ابنتنا استبرق سليمان بركة وتقارير الطب البشري والشرعي تشير بأن ما بين 60 - 70 % من أعضاء جسدها الداخلية تهتكت نتيجة للعنف والاجرام الممارس من قبل القاتل محمد شكري أبو عاصي".

وتابعت: استبرق إنسانة بريئة عبرت بتلقائية المظلوم في بيت زوجها عن اعتراضها على زواج اختها الوحيدة من أخ المجرم وكانت النتيجة قتلها بأساليب وحشية علما بأن الجاني حاول أن يخفى جريمته ولكن الله البصير والعليم والرقيب كان له بالمرصاد. 

وتابع البيان: إننا في عائلة بركة وفي ضوء نتائج التقارير الطبية والتقرير الشرعي نضع بين أيديكم هذه الحقيقة التي لا لبس فيها، حيث أن القتل تم بالجرم المشهود ضد ابنتنا استبرق سليمان بركه والقاتل محمد شكري تعمد قتلها واعترف بذلك وعليه:

1. إن دماء ابنتنا المغدورة لن تذهب هدرا وسنلاحق القاتل المجرم بكل السبل والوسائل ولن نتهاون في ذلك وهذا عهد الرجال الأوفياء. 

2. قضية قتل ابنتنا استبرق مثبتة بالأدلة الدامغة وشناعة الجرم التعذيب حتى الموت .

3. نطالب الجهات القضائية والتنفيذية إنفاذ القانون في القاتل فورا.

4. سيتم دفن جثة المغدورة استبرق اليوم الموافق ١٤/٦/٢٠٢١ بعد صلاة الظهر وذلك بناءً على طلب والدها الحاج سليمان بركة.

بدورها، أعلنت الشرطة بغزة، اليوم الاثنين مقتل المواطنة (أ، ب)، البالغة من العمر (19 عاماً) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، على إثر اعتداء بالضرب المبرح من قبل زوجها (م، ع) (25 عاماً).

وأوضحت في تصريح مقتضب، أنه تم توقيف الجاني وفتح تحقيق في القضية.

الأكثر قراءة اليوم

من هو بولي مردخاي؟ لائحة اتهام قضية الفتنة عن الأمير : طمح بالحكم ولا يعتبر القدس أولوية

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل مقتل فتاة "19 عاما" داخل منزل زوجها

تعرف على رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" ومواقفه من غزة والاستيطان وإيران ؟

"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

الزهار يرد على تهديدات بينيت لحماس

الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت

الأخبار الرئيسية

الحكومة : نريد الية جديدة لاعادة اعمار غزة

وزيرة الصحة: 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و325 حالة تعاف

"بطريقة مختلفة".. تقديرات إسرائيلية: هكذا سترد حماس سترد على "مسيرة الأعلام" غدا

حماس تنقل رسالة إلى وزير المخابرات المصرية بشأن مسيرة الأعلام.. الفصائل رفعت حالة التأهب

---

مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية