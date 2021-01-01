عائلة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة قتل ابنتهم علي يد زوجها

غزة / سما /

أصدرت عائلة بركة في الوطن والشتات، بيانا للرأي العام حول جريمة قتل الشابة (استبرق سليمان بركة) علي يد زوجها أمس الأحد.

وقالت العائلة :"في الوقت الذي الذي ما زلنا فيه نطبب جراح أطفالنا ونسائنا من اعتداءات وإرهاب العدو الصهيوني ، يطل علينا المجرم محمد شكري أبو عاصي بجريمة نكراء لا يدركها العقل الإنساني، حيث أن هذا المجرم مارس كل أصناف التعذيب والعنف المنظم حتى الموت ضد زوجته الحامل ابنتنا استبرق سليمان بركة وتقارير الطب البشري والشرعي تشير بأن ما بين 60 - 70 % من أعضاء جسدها الداخلية تهتكت نتيجة للعنف والاجرام الممارس من قبل القاتل محمد شكري أبو عاصي".

وتابعت: استبرق إنسانة بريئة عبرت بتلقائية المظلوم في بيت زوجها عن اعتراضها على زواج اختها الوحيدة من أخ المجرم وكانت النتيجة قتلها بأساليب وحشية علما بأن الجاني حاول أن يخفى جريمته ولكن الله البصير والعليم والرقيب كان له بالمرصاد.

وتابع البيان: إننا في عائلة بركة وفي ضوء نتائج التقارير الطبية والتقرير الشرعي نضع بين أيديكم هذه الحقيقة التي لا لبس فيها، حيث أن القتل تم بالجرم المشهود ضد ابنتنا استبرق سليمان بركه والقاتل محمد شكري تعمد قتلها واعترف بذلك وعليه:

1. إن دماء ابنتنا المغدورة لن تذهب هدرا وسنلاحق القاتل المجرم بكل السبل والوسائل ولن نتهاون في ذلك وهذا عهد الرجال الأوفياء.

2. قضية قتل ابنتنا استبرق مثبتة بالأدلة الدامغة وشناعة الجرم التعذيب حتى الموت .

3. نطالب الجهات القضائية والتنفيذية إنفاذ القانون في القاتل فورا.

4. سيتم دفن جثة المغدورة استبرق اليوم الموافق ١٤/٦/٢٠٢١ بعد صلاة الظهر وذلك بناءً على طلب والدها الحاج سليمان بركة.

بدورها، أعلنت الشرطة بغزة، اليوم الاثنين مقتل المواطنة (أ، ب)، البالغة من العمر (19 عاماً) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، على إثر اعتداء بالضرب المبرح من قبل زوجها (م، ع) (25 عاماً).

وأوضحت في تصريح مقتضب، أنه تم توقيف الجاني وفتح تحقيق في القضية.