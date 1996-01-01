أنجلينا جولي تثير الجدل بزيارتها لزوجها الأول

وكالات / سما /

وجدت النجمة أنجلينا جولي حلاً في أزمتها الأخيرة والضربات المتتالية من براد بيت في العودة إلى واحد من أكثر الشخصيات التي أحبتهم في حياتها وهو زوجها الأول جوني لي ميلير التي تزوجته في منتصف التسعينيات من القرن الماضي حين كان الثنائي في ريعان الشباب وقتها، إلا أنهما فضلا الزواج آنذاك مع سنها الصغير لحبهما الكبير لبعضهما.

وقام موقع pagesix بتسليط الضوء على الحكاية بأكملها بواسطة عدة صور تم التقاطها للنجمة انجلينا جولي أثناء خروجها من العمارة الذي يسكنها جوني لي ميلير حيث أكدت التقرير أن أنجلينا تواجدت في نيويورك بصحبة أبناءها للاحتفال بعيد ميلادها، وهناك قررت عدم تفويت الفرصة بزيارة زوجها السابق الذي ارتبطت به بين عامي 1996 و1999 .