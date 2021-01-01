الامارات أول دولة عربية تعلق على حكومة بينت الجديدة وهذا ماقالته ..

القدس المحتلة / سما /

قدمت دولة الإمارات التهاني والتبريكات للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وأعربت عن أملها أن يكون تنصيب الحكومة الجديدة بمثابة حقبة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين.

وانضمت الإمارات إلى الدول التي بعثت رسائل التهاني والتبريكات إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، لتصبح بذلك أول دولة عربية تقوم بذلك.

ووجهت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الإثنين، التهنئة إلى رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت وحليفه رئيس الحكومة بالوكالة وزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية في أبو ظبي في تغريدة على تويتر "نتطلع إلى العمل معا لتعزيز السلام الإقليمي، وتعزيز التسامح والتعايش، وفتح حقبة جديدة من التعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".

ويواصل زعماء عبر العالم تقديم تهانيهم إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بينيت، التي نالت ثقة الكنيست، أمس الأحد، وأطاحت برئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو، بعد 12 عاما في السلطة.

وأكدت هذه الرسائل والتهاني في الوقت نفسه على أهمية السلام بالمنطقة و"العمل على تعزيزه" عبر إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعلى الجانب الفلسطيني، اعتبر المتحدث باسم الرئيس محمود عباس أن "هذا شأن داخلي إسرائيلي. ما نريده واضح دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية".

أما المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أكد أنه "بغض النظر عن شكل الحكومة في إسرائيل، فإنها لن تغير الطريقة التي ننظر بها للكيان الصهيوني. هذا كيان محتل ومستعمر ينبغي مقاومته بالقوة لاستعادة حقوقنا".