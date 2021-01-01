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طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

الإثنين 14 يونيو 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء



أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران.

وقالت الداخلية، إن السفر سيكون مخصصًا للمتبقي من الحافلة الثامنة من الكشف السابق، بالإضافة إلى الحافلة الأولى حتى الرقم (150) من الكشف الجديد رقم (2021/22(.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات. كما وأكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

ودعت الداخلية الراغبين بالتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، للدخول عبر الرابط: https://daleel.moi.gov.ps

رابط كشف السفر (2021/22)

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