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مادة تعزز قدرة المضادات الحيوية في مكافحة البكتيريا المقاومة

الإثنين 14 يونيو 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مادة تعزز قدرة المضادات الحيوية في مكافحة البكتيريا المقاومة



وكالات / سما /

أثبت العلماء، أن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمك، يمكن أن تصبح مكملا غذائيا بسيطا وآمنا يعزز فعالية المضادات الحيوية ضد البكتيريا المقاومة.

وتشير مجلة mBio، إلى أنه في السنوات الأخيرة أصبحت البكتيريا المقاومة مشكلة طبية كبيرة، ومن بين هذه البكتيريا مثلا Acinetobacter baumannii التي تسبب التهاب السحايا والالتهاب الرئوي والتهاب الجروح ومجرى الدم والمسالك البولية.

ويرصد علماء الأحياء في جميع أنحاء العالم ظهور بكتيريا جديدة ذات مقاومة عالية للمضادات الحيوية، وقد اكتشف علماء الأحياء الأستراليون برئاسة الدكتور بارت إيجكيلكامب، عالم الأحياء المجهرية بجامعة فليندرز لأول مرة، أن زيت السمك الاعتيادي قادر على تدمير دفاعات البكتيريا الفائقة. واتضح للباحثين أن الأحماض الدهنية من فئة أوميغا-3 تؤثر في مقاومة الخلايا للمضادات الحيوية.

ويقول الدكتور بارت إيجكيلكامب، "اكتشفنا خلال التجارب والنمذجة على كمبيوتر عملاق، أن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمك، تجعل البكتيريا المقاومة ضعيفة أمام مختلف المضادات الحيوية المستخدمة".

واظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأحماض الدهنية التي تتغذى عليها البكتيريا موجودة في غشائها، وتجعله أكثر نفاذية للمضادات الحيوية.

ومن جانبها تقول الباحثة ميغان أومارا من الجامعة الوطنية الأسترالية، "هذا الاكتشاف هو خطوة مهمة على طريق مكافحة انتشار البكتيريا الفائقة، التي تتطور مقاومتها للمضادات الحيوية".

ويأمل الباحثون أن يساهم اكتشافهم في انتهاج أساليب جديدة في علاج الأمراض التي تنتشر في المستشفيات بالاستخدام المشترك للمضادات الحيوية و أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.

#البكتيريا #المضادات الحيوية #الأحماض الدهنية #زيت السمك

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