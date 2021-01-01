  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و325 حالة تعاف

الإثنين 14 يونيو 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و325 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للوزارة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 6، نابلس 10، الخليل 3، طولكرم 1، بيت لحم 1، رام الله 3، قطاع غزة 132".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 8، نابلس 33، الخليل 1، طولكرم 4، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 4، سلفيت 1، ضواحي القدس 1 قلقيلية 2، طوباس 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 266".

وسجلت حالة وفاة في مدينة نابلس، و5 حالات وفاة في قطاع غزة.

وبينت وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 412,566 بينهم 253,604 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الأكثر قراءة اليوم

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

من هو بولي مردخاي؟ لائحة اتهام قضية الفتنة عن الأمير : طمح بالحكم ولا يعتبر القدس أولوية

تعرف على رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" ومواقفه من غزة والاستيطان وإيران ؟

"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت

نقابة مربي الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعارها وتوجه رسالة للرئيس المصري

الأخبار الرئيسية

الحكومة : نريد الية جديدة لاعادة اعمار غزة

"بطريقة مختلفة".. تقديرات إسرائيلية: هكذا سترد حماس سترد على "مسيرة الأعلام" غدا

حماس تنقل رسالة إلى وزير المخابرات المصرية بشأن مسيرة الأعلام.. الفصائل رفعت حالة التأهب

---

مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة

عباس كامل

صحيفة تنشر وقائع المبادرة المصريّة للمصالحة وملاحظات الرئيس عباس..سجال مصري اسرائيلي على آلية الإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية