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تقرير يكشف تفاصيل اتفاق ميسي الجديد مع برشلونة

الإثنين 14 يونيو 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير يكشف تفاصيل اتفاق ميسي الجديد مع برشلونة



وكالات / سما /

يترقب عشاق برشلونة حول العالم بفارغ الصبر تجديد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقده مع النادي الكتالوني حيث ينتهي عقده القديم بنهاية الشهر الجاري.

تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، هو الحلم الكبير لكل عشاق النادي الكتالوني حول العالم، في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها البرغوث الأرجنتيني، والتي ستجعل برشلونة يفقد الكثير من بريقه ورونقه وربما جماهيره، لو قرر القائد التاريخي للنادي وضع حد لمشواره مع البلوغرانا.

وينتهي عقد ميسي مع نادي برشلونة بنهاية الشهر الجاري في 30 يونيو 2021، ولا يزال الغموض يغلف مستقبل اللاعب حيث لم يعط أي إشارة على استمراره مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، أم سيرحل إلى وجهة جديدة في ظل رغبة عدد كبير من أندية العالم في الحصول على شرف التوقيع مع البرغوث، وعلى رأسها باريس سان جرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميامي الأميركي.

ومنذ تولى رئاسة نادي برشلونة خوان لابورتا عاد الأمل من جديد لجماهير النادي في إمكانية بقاء ميسي في ظل العلاقة القوية، التي تربطه مع ميسي، فضلاً عن أن لابورتا وعد بالعمل على إبقاء ميسي حال نجاحه في الانتخابات.

وكان ميسي بصدد الرحيل عن النادي في الصيف الماضي، بعدما وصلت العلاقة بينه وبين الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، إلى طريق مسدود، قبل أن يتم إجباره على استكمال عقده مع النادي، وبعد ذلك تم تسريب عقد ميسي الخرافي مع برشلونة، إلى وسائل الإعلام، مما زاد من حالة الاحتقان بين اللاعب والنادي الكتالوني.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد ميسي مع برشلونة، حيث تم منح الأمل والتفاؤل من جديد للجماهير الكتالونية في إمكانية بقاء ميسي واستكمال رحلته الذهبية مع البلوغرانا.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة، أن المكاتب الفنية في نادي برشلونة يسيطر عليها حالياً حالة من التفاؤل بشأن تجديد عقد البرغوث ميسي.

تفاصيل عقد ميسي

وكشفت الصحيفة الشهيرة تفاصيل حول تجديد عقد اللاعب مع نادي برشلونة، حيث أوضحت نقلاً عن مصادرها الخاصة داخل النادي، أن ميسي (33 عاما)، سيجدد عقده مع النادي لمدة موسمين حتى يونيو 2023، مقابل 250 مليون يورو.

ولكن الصحيفة أوضحت أن اتفاقاً تم بين خوان لابورتا، وميسي يقضي بحصول البرغوث على هذا المبلغ خلال 10 سنوات، بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعيشها نادي برشلونة، وتقلم أظافره في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحددت الصحيفة موعد تجديد عقد اللاعب مع برشلونة، مشيرة إلى أن ذلك سيكون عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا.

#برشلونة #ميسي

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