الحكومة : نريد الية جديدة لاعادة اعمار غزة

رام الله / سما /

قالت الحكومة ان هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بآلية جديدة من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم.

واضاف رئيس الحكومة محمد اشتية" الذي تريده وتحتاجه غزة إضافة لإعادة الإعمار هو إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الانتاجية من العمل".

وفي موضوع اخر حذرت الحكومة من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم سلطات الاحتـلال السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الاعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة.

وفي تعليقه على الحكومة الاسرائيلية الجديدة قال اشتية" لا نعتبر الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءا من سابقتها، وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت دعم الاستيطان.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا, قال اشتية " ما زلنا في مرحلة التعافي الحذر من الوباء، ولا زال هناك حاجة للتباعد، ولبس الكمامة، والابتعاد عن العادات الاجتماعية الناقلة للمرض".

واضاف" تتوفر لدينا كميات من المطاعيم متعددة المصادر، وهي على درجة عالية من المأمونية، ندعو المواطنين للإقبال على تلقيها حتى نصل الى مناعة مجتمعية.