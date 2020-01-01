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تصريح جديد من مبابي بشأن مستقبله مع باريس

الإثنين 14 يونيو 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح جديد من مبابي بشأن مستقبله مع باريس



وكالات / سما /

رفض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الإفصاح عن أي شيء متعلق بمستقبله، مشيراً إلى أنه يركز على مشاركته في بطولة يورو 2020 رفقة منتخب بلاده فرنسا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس عقب نهاية الموسم القادم، وهناك اهتمام كبير من جانب ريال مدريد للتعاقد معه هذا الصيف، لكن رئيس النادي الباريسي صرّح الأسبوع الماضي أنّ نجمه الفرنسي ليس للبيع بأي حال من الأحوال.

وكان مبابي قد فتح الباب قبل بضعة أيام أمام جميع السيناريوهات المتوقعة بخصوص مستقبله، لكنه اليوم تجنب الحديث عن تجديد عقده بشكل كامل، حيث قال عندما تم سؤاله عن ذلك “التجديد؟ هذا لا يهمني الآن، أنا هنا لتمثيل فرنسا، لا أريد أن أزعج المجموعة”.

كما نفى كيليان مبابي ما تتداوله بعض التقارير الصحفية حول الشروط التي حددها للموافقة على تجديد عقده، مثل أنه طلب التعاقد مع لاعبين بعينهم.

 

وأردف قائلا “سوف أجيب، لم أطلب من الرئيس أو ليوناردو التعاقد مع أي لاعب، أنا لاعب كرة قدم بسيط، ويجب أن ينصب تركيزي فوق أرضية الميدان فقط. لم أطلب أبداً من باريس سان جيرمان لاعب واحد”.

#باريس سان جيرمان #مبابي

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