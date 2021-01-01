رام الله: وزارة الصحة تطلق حملة للتبرع بالدم

رام الله / سما /

أطلقت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهن الطبية المساندة، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم، لصالح مرضى الثلاسيميا، والسرطان، والهيموفيليا، وأمراض الدم، والأطفال تحت شعار: "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة".

وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار، خلال إطلاق الحملة التي تستمر لمدة 30 يومًا، بمقر بنك الدم المركزي برام الله، إن الحملة جاءت بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم كله، وقلصت عدد المتبرعين بالدم، نتيجة الإغلاقات وحد حركة المواطنين، مؤكدًا أننا نطلقها اليوم لنعيد للحياة نبضها، من خلال ضخ دم في قلب هذا العالم، عبر التبرع بالدم لكل المرضى والمحتاجين.

ولفت الى أن هناك أقبالا شديدا من قبل الناس للتبرع، عدا عن المتبرعين الدائمين، خاصة زمر الدم النادرة، مشيرًا الى أننا لم نعاني بأي يوم من الأيام من مشكلة نقص الدم أو فقدان حياة مواطن لعدم توفر زمرة دم مناسبة له.

وأكد النجار أهمية نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم من حين إلى آخر، إضافة لأهميته من النواحي الجسمانية والنفسية والانسانية، ومساهمته في خلق آلية تضامن بين البشر.

من جانبها، دعت مدير بنك الدم المركزي كفا الريماوي كل شخص لديه القدرة على التبرع أن يقوم بذلك، لافتة الى أن هذه الحملة تنطلق بالتزامن مع كافة بنوك الدم في المستشفيات الحكومية.