  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: وزارة الصحة تطلق حملة للتبرع بالدم

الإثنين 14 يونيو 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهن الطبية المساندة، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم، لصالح مرضى الثلاسيميا، والسرطان، والهيموفيليا، وأمراض الدم، والأطفال تحت شعار: "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة".

وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار، خلال إطلاق الحملة التي تستمر لمدة 30 يومًا، بمقر بنك الدم المركزي برام الله، إن الحملة جاءت بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم كله، وقلصت عدد المتبرعين بالدم، نتيجة الإغلاقات وحد حركة المواطنين، مؤكدًا أننا نطلقها اليوم لنعيد للحياة نبضها، من خلال ضخ دم في قلب هذا العالم، عبر التبرع بالدم لكل المرضى والمحتاجين.

ولفت الى أن هناك أقبالا شديدا من قبل الناس للتبرع، عدا عن المتبرعين الدائمين، خاصة زمر الدم النادرة، مشيرًا الى أننا لم نعاني بأي يوم من الأيام من مشكلة نقص الدم أو فقدان حياة مواطن لعدم توفر زمرة دم مناسبة له.

وأكد النجار أهمية نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم من حين إلى آخر، إضافة لأهميته من النواحي الجسمانية والنفسية والانسانية، ومساهمته في خلق آلية تضامن بين البشر.

من جانبها، دعت مدير بنك الدم المركزي كفا الريماوي كل شخص لديه القدرة على التبرع أن يقوم بذلك، لافتة الى أن هذه الحملة تنطلق بالتزامن مع كافة بنوك الدم في المستشفيات الحكومية.

#التبرع بالدم #وزارة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

من هو بولي مردخاي؟ لائحة اتهام قضية الفتنة عن الأمير : طمح بالحكم ولا يعتبر القدس أولوية

تعرف على رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" ومواقفه من غزة والاستيطان وإيران ؟

"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت

نقابة مربي الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعارها وتوجه رسالة للرئيس المصري

الأخبار الرئيسية

الحكومة : نريد الية جديدة لاعادة اعمار غزة

وزيرة الصحة: 6 حالات وفاة و156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و325 حالة تعاف

"بطريقة مختلفة".. تقديرات إسرائيلية: هكذا سترد حماس سترد على "مسيرة الأعلام" غدا

حماس تنقل رسالة إلى وزير المخابرات المصرية بشأن مسيرة الأعلام.. الفصائل رفعت حالة التأهب

---

مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية