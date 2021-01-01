"التربية" توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

رام الله / سما /

وقّعت وزارة التربية والتعليم، و مصنع بيبربال للصناعات الورقية، اليوم، اتفاقية لجمع الكتب والورق التالف من الوزارة وإعادة تدويرها.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تدوير المخلفات الورقية بشكل صديق للبيئة، واستغلالها في تطوير منتجات ورقية، والحفاظ على البيئة والتقليل من آثار التلوث عليها، وتعزيز مهارات الطلبة.

ووقع الاتفاقية نيابةً عن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مدير عام الصحة المدرسية د. إيهاب شكري، ومدير عام مصنع بيبربال طارق سعادة ، بحضور مدير عام المشاريع في الوزارة مهند أبو شمة.

وأكد الطرفان أهمية هذه الاتفاقية التي تترجم مساعي الوزارة والشركاء في الحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات الورقية بشكل مستدام؛ وبما تضمن تعزيز نهج يستند إلى تعزيز الوعي لاستغلال المخلفات البيئية.