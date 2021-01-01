  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" توقع اتفاقية لجمع الورق التالف لإعادة تدويره

الإثنين 14 يونيو 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّعت وزارة التربية والتعليم، و مصنع بيبربال للصناعات الورقية، اليوم، اتفاقية لجمع الكتب والورق التالف من الوزارة وإعادة تدويرها.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تدوير المخلفات الورقية بشكل صديق للبيئة، واستغلالها في تطوير منتجات ورقية، والحفاظ على البيئة والتقليل من آثار التلوث عليها، وتعزيز مهارات الطلبة.

ووقع الاتفاقية نيابةً عن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مدير عام الصحة المدرسية د. إيهاب شكري، ومدير عام مصنع بيبربال طارق سعادة ، بحضور مدير عام المشاريع في الوزارة مهند أبو شمة.

وأكد الطرفان أهمية هذه الاتفاقية  التي تترجم مساعي الوزارة والشركاء في الحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات الورقية بشكل مستدام؛ وبما تضمن تعزيز نهج يستند إلى تعزيز الوعي لاستغلال المخلفات البيئية.

#التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

تعرف على رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" ومواقفه من غزة والاستيطان وإيران ؟

"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

من هو بولي مردخاي؟ لائحة اتهام قضية الفتنة عن الأمير : طمح بالحكم ولا يعتبر القدس أولوية

الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت

نقابة مربي الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعارها وتوجه رسالة للرئيس المصري

الأخبار الرئيسية

"بطريقة مختلفة".. تقديرات إسرائيلية: هكذا سترد حماس سترد على "مسيرة الأعلام" غدا

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 5 حالات وفاة و 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حماس تنقل رسالة إلى وزير المخابرات المصرية بشأن مسيرة الأعلام.. الفصائل رفعت حالة التأهب

---

مصدر فلسطيني: وفد مصري هندسي وأمني مكون من 20 شخص يصل غزة

عباس كامل

صحيفة تنشر وقائع المبادرة المصريّة للمصالحة وملاحظات الرئيس عباس..سجال مصري اسرائيلي على آلية الإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية