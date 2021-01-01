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غزة: الحبس عشر سنوات مع النفاذ لمدان بإتجار المخدرات

الإثنين 14 يونيو 2021 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الحبس عشر سنوات مع النفاذ لمدان بإتجار المخدرات



غزة / سما /

قضت محكمة بداية دير البلح، حكمًا بالحبس مدة عشر سنوات، على مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، خلافا لمواد القانون الفلسطيني. 


وأدانت المحكمة المواطن (م/غ) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار حيث حكمت بمعاقبته بالحبس عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتغريمه بغرامة مالية قدرها (١٠ آلاف شيكل) أو الحبس ثلاثة أشهر بدلا منها ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها.


يذكر أن المدان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨ حاز مع متهمين آخرين وبقصد الاتجار مواد مخدرة بلغ وزنها (١٧٠١.٢) مليجرام من مادة الحشيش وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.


يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا الجنائية الخطيرة لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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