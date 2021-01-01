رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر مصادقة الكنيست الإسرائيلية على منح الثقة لحكومة بينيت- لبيد.

وركزت الصحف الثلاث على مطالبة متظاهرين في لندن لقادة مجموعة السبع بوقف دعم إسرائيل، كذلك اقرار الاحتلال مخططا لبناء 534 وحدة استيطانية في أراضي جالود وترمسعيا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- فعاليات محافظات نابلس وأريحا وقلقيلية تجدد البيعة للرئيس

- الاحتلال يهدم خياما سكنية شرق رام االله وخطة لمضاعفة الاستيطان 5 مرات جنوب نابلس

- اشتية: يجب إنهاء الحصار على غزة وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية

- في جلسة صاخبة: حكومة بينيت – لبيد تفوز بأغلبية هشة وتنهي حقبة نتنياهو

- 3 وفيات و123 إصابة جديدة بـ"كورونا" و378 حالة تعاف

- نقباء الصحافة والمحررين والمصورين في لبنان يدينون قرار الاحتلال منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة

- تظاهرة في لندن تطالب قادة مجموعة السبع بوقف دعم إسرائيل

- "التعليم العالي" تجدد التحذير من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

- "الصحة العالمية" لا تستبعد فرضية تسرب فيروس «كورونا» من مختبر

- وفد وزاري برئاسة أبو عمرو يبحث في القاهرة إعادة إعمار غزة

- محافظ جنين والمؤسسة الأمنية يقيمون بيت عزاء للشهداء

* "الأيام":

- تنصيب حكومة بينيت بأصوات 60 نائبًا ونتنياهو المغادر يعد بإسقاطها: سنعود قريبا

- الاحتلال يهدم خيامًا سكنية لتجمع بدوي شرق رام الله ويشق طريقًا عسكريًا في أراضي حزما

- " كورونا": 3 وفيات و123 إصابة جديدة

- مخطط احتلالي لبناء 534 وحدة ّاستيطانية في أراضي جالود وترمسعيا

- تظاهرة في لندن تطالب قادة مجموعة السبع بوقف دعمها لإسرائيل

- الاحتلال يعتقل شابين حاولا التسلل من وسط القطاع

- الناصرة: "التجمع" يحذر من سياسات الاحتلال ومشاريع الأسرلة"

* "القدس":

- تنصيب حكومة بينيت - لبيد ينهي عهد نتنياهو

- قيادات وأعضاء في الحركة الإسلامية الجنوبية: "الموحدة" برئاسة منصور عباس لا تمثلنا

- 534 وحدة جديدة في مستوطنة "شفوت راحيل" على أراضي جالود وترمسعيا

- الاحتلال يهدم خياما سكنية شرق رام الله ويواصل التجريف في حزما ويعتدي على عمال بجنين

- رئيس الوزراء يبحث مع وفد من البنك الدولي إعادة إعمار غزة

- "بتسيلم": نظام الأبارتهايد الإسرائيلي يقوم على العنف المنظم والدائم تجاه الفلسطيني

- التفكجي: المخطط الإسرائيلي يستهدف تقطيع أحياء القدس وتحويلها إلى فسيفساء في المدينة اليهودية

- مجموعة السبع تدعم استئناف الإتفاق النووي وتدعو طهران لوقف أنشطتها الصاروخية

- جوجل تحدث خوارزميات محرك البحث لمكافحة الإبتزاز عبر الإنترنت