وزارة الصحة بغزة: تسجيل 5 حالات وفاة و 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 600 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 266 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 112077 إصابة بينها 3688 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 107344 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1045.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 54.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 47701 شخصًا.