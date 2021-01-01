الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من محافظات الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: جمال عوني العدم من بلدة بيت أولا، وبدر أبو عياش من بيت امر، ومنتصر يعقوب ابو عرام من يطا، وزاهي سمير محمد الشوامرة من قرية دير العسل، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: عصام خالد علاونة، ومالك طالب حمور، من بلدة جبع، والأسيرين المحررين يزيد عبد الرحيم عابد، ومحمد يوسف يعقوب الطاهر، من بلدة يعبد.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب صابر إبراهيم العبيّات (29 عاما)، بعد أن داهمت منزله بمنطقة واد أبو فريحة في مدينة بيت ساحور.

يتبع...