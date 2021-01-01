الإحصاء: إرتفاع طفيف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، بواقع 0.26% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.24% في القدس J1*، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.61% في قطاع غزة.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.43%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.74%، وأسعار الغاز بنسبة 0.71%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 0.41%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 17.93%، وأسعار البيض بمقدار 11.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.52%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 2.61%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.89%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.11%.

وحسب البيان، ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ مشمش بلدي 21 شيقل/1كغم، وخوخ أبو فروة 13 شيقل/1كغم، وعنب أبيض 17 شيقل/1كغم، وبرقوق أحمر 18 شيقل/1كغم، ودجاج طازج 15 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2021 مع شهر أيار 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.30%، بواقع 2.99% في القدس J1*، وبنسبة 2.89% في الضفة الغربية**، وبارتفاع طفيف نسبته 0.01% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.27%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.81%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.70%، وأسعار الغاز بنسبة 0.61%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.48%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 13.63%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.66%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ مشمش بلدي 24 شيقل/1كغم، وخوخ أبو فروة 15 شيقل/1كغم، وعنب أبيض 20 شيقل/1كغم، وبرقوق أحمر 20 شيقل/1كغم، وبطاطا 3 شيقل/1كغم، ودجاج طازج 15 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 37.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 12.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.25%، وأسعار الغاز بنسبة 4.45%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 2.16%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.19%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.26% و"البنزين" بمقدار 2.09%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 0.77%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ بطاطا 4 شيقل/1كغم، ومشمش بلدي 25 شيقل/1كغم، وخوخ أبو فروة 16 شيقل/1كغم، وبرقوق أحمر 16 شيقل/1كغم، وعنب أبيض 26 شيقل/1كغم، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 7 شيقل/1كغم.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.61% خلال شهر أيار 2021 مقارنة مع شهر نيسان 2021، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 28.29%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 21.56%، وأسعار البطاطا بمقدار 13.76%، وأسعار البيض بمقدار 9.44%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 5.75%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.87%، على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 4.04%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 3.02%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.64%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.45%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.47%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 2 شيقل/1كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 1 شيقل/1كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 2 شيقل/1كغم، وبطاطا 1.5 شيقل/1كغم، والبيض 10 شيقل/2كغم.