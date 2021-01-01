"معاريف": استعدادات إسرائيلية لمواجهات محتملة بالقدس غدًا

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، أن شرطة الاحتلال ستزيد من قواتها في منطقة البلدة القديمة وباب العامود تحديدًا يوم غد الثلاثاء، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الاستفزازية التي من المقرر أن تجري غدًا.

وبحسب الصحيفة، فإن الاحتلال سينشر قواته في منطقة باب العامود بشكل أكبر، إلى جانب نشر عناصر سرية بلباس مدني لمحاولة منع أي مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين.

وتتخوف شرطة الاحتلال من اشتعال الأوضاع مجددًا واندلاع مواجهات بالقدس في ظل إصرار الجهات المشرفة على المسيرة بأن تمر من منطقة باب العامود.



وعقد اجتماع لتقييم الأوضاع تم خلاله فحص مسار المسيرة بعناية والمعلومات الاستخباراتية اللازمة، قبيل تحديد طريقة نشر قوات الاحتلال لضمان توفير استجابة فورية لأي أحداث متوقعة.

وكان الاحتلال قرر تأجيل المسيرة من الخميس الماضي إلى يوم غد الثلاثاء، وسمحت لها بالمرور من منطقة باب العامود في محاولة استفزازية للفلسطينيين.

وهددت فصائل فلسطينية من اقتراب المسيرة من البلدة القديمة أو ساحة باب العامود، داعيةً إلى الاحتشاد في القدس ومحيط المسجد الأقصى للتصدي لاعتداءات المستوطنين، بينما يخشى الاحتلال من إطلاق صواريخ من غزة.