بعد إغماء إريكسن ...رئيسة وزراء الدنمارك تعلق على "صدمة وطنية" وتكشف عن "أفضل رسالة"

كوبنهاغن/سما/

كشفت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، عن "أفضل رسالة" من وجهة نظرها بعد إغماء لاعب فريق بلادها، كريستيان إريكسن، خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020.

وكتبت فريديريكسن في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أفضل رسالة على الإطلاق في ملعب كرة قدم هي تلك التي جاءت ليلة أمس السبت: حقيقة أن كريستيان إريكسن مستيقظ وحالته مستقرة".



وقالت: "قبل أن نتمكن من تنفس الصعداء الجماعي، مرت كل الدنمارك - الأطفال وكذلك البالغين - بتجربة عنيفة للغاية عندما شاهدت أحد أكبر نجوم كرة القدم في الدنمارك وهو يسقط أمام الكاميرات".

وحرصت رئيسة وزراء الدنمارك على توجيه الشكر للطاقم الطبي على استجابته السريعة لإسعاف كريستيان إريكسن في أرض الملعب فور إغمائه، كما أنها شكرت زملاء اللاعب ولاعبي فريق فنلندا "الذين أظهروا الإنسانية"، بحسب تعبيرها.

وتابعت:

"إلى كل المعجبين الذين تفاعلوا بكرامة وحب وإشادة. هذا ينطبق على كل من المشجعين الدنماركيين والفنلنديين. لقد كان الأمر سحريا".

وأردفت: "بالنيابة عن الدنمارك بأكملها، أبعث بأحر الأفكار إلى كريستيان إريكسن وزوجته وأطفاله وعائلته المقربة مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل".

واختتمت رئيسة حكومة الدنمارك بيانها بقولها: "نادرا ما كان الفوز أو الخسارة في مباراة كرة قدم مهمًا للغاية".



وسقط كريستيان إريكسن، لاعب وسط منتخب الدنمارك، خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020، مما أثار تعاطفا عالميا معه، حيث ظن الجميع موته في البداية ولكنه استفاق بعد إنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

وتم إيقاف المباراة في البداية بعد سقوط إريكسن، لكن تقرر لاحقا استئنافها، وفازت فنلندا 1-صفر بعد أن سجل المهاجم يويل بوهيانبالو الهدف الوحيد في الدقيقة 60 من المحاولة الوحيدة لفريقه على المرمى.

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