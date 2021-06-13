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دجوكوفيتش بطلا لـ"رولان غاروس 2021" للمرة الثانية.. فيديو

الإثنين 14 يونيو 2021 04:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دجوكوفيتش بطلا لـ"رولان غاروس 2021" للمرة الثانية.. فيديو



باريس/سما/

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 34 مليونا و367 ألف يورو على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتقدم النجم الصاعد ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا، بمجموعتين متتاليتين بواقع: (7-6) و(6-2)، لكن العملاق نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، عاد بقوة من بعيد بخبرته الكبيرة وقدراته الهائلة، وحسم الأمور لصالحه بفوزه بثلاث مجموعات متتالية، ومعها المباراة بنتيجة ثلاث مجموعات مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4) اليوم الأحد، على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، واستغرقت 4 ساعات و12دقيقة.

وأحرز نوفاك دجوكوفيتش (34 عاما) لقب هذه البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في عام 2016، ورفع رصيده إلى 19 لقبا كبيرا، ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.


في المقابل، أخفق ستيفانوس تسيتسيباس (22 عاما) حفيد "الإغريق" في الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لأول مرة في تاريخه، في أول نهائي له ضمن سلسة البطولات الأربع الكبرى، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.



يذكر أن نوفاك دجوكوفيتش تغلب في الدور قبل النهائي للبطولة، النجم الإسباني رافائيل نادال (35 عاما) ملك ملاعب "رولان غاروس" الرملية، الذي يحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، برصيد 13 لقبا، من أصل 20 لقبا كبيرا حققها ضمن بطولات "غراند سلام"، وهو أيضا رقم قياسي يتقاسمه الماتادور الإسباني حتى الآن، مع المايسترو السويسري روجر فيدرر.

#نوفاك دجوكوفيتش #رولان غاروس

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