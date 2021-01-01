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في افتتاحية كوبا أمريكا: البرازيل تصعق فنزويلا بثلاثية نظيفة (فيديو)

الإثنين 14 يونيو 2021 04:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في افتتاحية كوبا أمريكا: البرازيل تصعق فنزويلا بثلاثية نظيفة (فيديو)



برازيليا/سما/

افتتحت البرازيل منافسات كأس كوبا أمريكا 2021 لكرة القدم بالفوز 3-صفر على فنزويلا، مساء يوم الأحد، بعد السيطرة على المنافس قليل الخبرة من البداية وحتى النهاية في مباراة من طرف واحد.

وسجل المدافع ماركينيوس الهدف الأول في منتصف الشوط الأول، عندما كان محظوظا في اصطدام محاولته بكعب القدم في مدافع منافس، قبل أن تدخل شباك المنتخب الزائر.

وأضاف نيمار هدفه الدولي 67 عندما، نفذ ركلة جزاء بعد مرور 19 دقيقة من الشوط الثاني بعد حصول دانيلو على خطأ داخل المنطقة.


وجعل البديل جابرييل باربوسا النتيجة 3-صفر قبل دقيقتين من النهاية، عندما قابل بصدره كرة عرضية من نيمار الذي راوغ الحارس بمهارة ثم صنع الهدف.
وستلعب البرازيل المباراة المقبلة أمام بيرو يوم 17 يونيو/حزيران، بينما تلعب فنزويلا ضد كولومبيا في اليوم التالي.


 

#كوبا اميركا #البرازيل وفنزويلا #مباراة البرازيل وفنزويلا

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