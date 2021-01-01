  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الإثنين 14 يونيو 2021 04:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة



القدس المحتلة/سما/

تضمنت تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة اسم السياسي العربي، عيساوي فريج، الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وحصلت هذه الحكومة على أصوات مؤيدة لها من 60 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 59، لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.

وتتألف حكومة بينيت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو "القائمة الموحدة"، برئاسة منصور عباس.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت، ويائير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل".

#عيساوي فريج #الحكومة الاسرائيلية الجديدة

الأكثر قراءة اليوم

"هذه ليست مصر التي عرفناها".. صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

نرفض الاساءة .. الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن شاحنة أدوية مصرية

وزير الخارجية الإماراتي يأسف لامتناع الغرب عن تصنيف حماس إرهابية والحركة تستنكر

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

الأخبار الرئيسية

عباس كامل

صحيفة تنشر وقائع المبادرة المصريّة للمصالحة وملاحظات الرئيس عباس

الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت

رئيس الوزراء يتحدث عن إعادة اعمار غزة: يجب إنهاء الحصار فوراً وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية

الدعاليس

غزة: "التشريعي" يكلف عصام الدعاليس رئيساً لمتابعة العمل الحكومي خلفاً للدكتور عوض.

نتنياهو

"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية