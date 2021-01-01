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هولندا تفوز على أوكرانيا بشق الأنفس (فيديو)

الإثنين 14 يونيو 2021 04:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تفوز على أوكرانيا بشق الأنفس (فيديو)



أمستردام/سما/

مباراة ماراثونية شهدتها بطولة أوروبا لكرة القدم، اليوم الأحد، بين منتخبي هولندا وأوكرانيا، حيث انتزع الأول الفوز بنتيجة (3-2) بشق الأنفس من الثاني.

هولندا التي بدا أنها فرطت في فوز سهل بعدما كانت متقدمة بهدفين، أثبتت للجميع أنها عادت بقوة للبطولات الكبرى.

وهز المدافع دينزل دمفريس الشباك بهدف الفوز قبل خمس دقائق من النهاية، بعدما انتفضت أوكرانيا لتعدل النتيجة بفضل هدف مذهل من أندريه يارمولنكو وضربة رأس من رومان يارمتشوك.

وسيطرت هولندا على فترات طويلة من المباراة المثيرة في المجموعة الثالثة، واستحقت التقدم في الدقيقة 52 عندما تابع القائد جورجينيو فينالدوم كرة مرتدة من الحارس.


وبعد ذلك بست دقائق عزز المهاجم فاوت فيجهورست من تقدم فريق المدرب رونالد دي بور.

وأهدر دمفريس فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل قرب نهاية الشوط الأول، لكنه عوض ذلك بهدف الفوز بمساعدة من الحارس جورجي بوشان الذي أخطأ في التعامل مع الكرة.

#هولندا #أوكرانيا #مباراة هولندا واكروانيا

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