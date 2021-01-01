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حماس تزور كنيسة دير اللاتين للاطمئنان على صحة الأب رومانيلي

الأحد 13 يونيو 2021 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تزور كنيسة دير اللاتين للاطمئنان على صحة الأب رومانيلي



غزة / سما /

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد كنيسة دير اللاتين بمدينة غزة للاطمئنان على صحة الأب جبرائيل رومانيلي راعي الكنيسة، بعد رحلة علاج طويلة.

وضم الوفد كلا من عضو مكتب العلاقات الدولية بالحركة باسم نعيم، والناطقين باسم حركة "حماس" فوزي برهوم وحازم قاسم، وكان في استقبالهم الأب جبرائيل رومانلي، ونائبه الأب يوسف أسعد وعدد من أسرة الكنيسة.

وهنأ نعيم رعاة الكنيسة بالسلامة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال إن "هذه الزيارة تأتي في سياقها الطبيعي بين أشقاء الوطن، وهي امتداد لعلاقة طويلة وتاريخية مع أشقائنا المسيحيين في غزة، الذين نشترك معهم في همومنا اليومية وطموحاتنا الوطنية".

وتطرق الطرفان خلال الزيارة للقضايا الوطنية والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون كافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الأخير على القدس والمكونات الإسلامية والمسيحية هناك.

#حركة حماس #كنيسة دير اللاتين #قطاع غزة

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