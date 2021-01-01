الجهاد: حكومة بينت ستبدأ عملها الاعتداء على القدس وندعو للنفير العام لمواجهة ذلك العدوان

غزة / سما /

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، مساء اليوم الأحد، أنه لا رهان على أي تغيير في أطراف الحكم في الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن حركته تتعامل معها جميعاً كاحتلال.

وذكر في تصريح صحفي، أن الاحتلال الصهيوني تحكمه منظومة أمنية وعسكرية لا تتوقف عن ممارسة الاٍرهاب والعدوان، مؤكدًا أنهم على استعداد دائم للدفاع عن الشعب وأرض فلسطين، والتصدي لهذا الكيان الإرهابي.

وأشار إلى أن هذه الحكومة المتطرفة الجديدة ستبدأ عملها بالاعتداء على القدس والمقدسيين يوم الثلاثاء فيما يسمى بـ (مسيرة الاعلام) الاستفزازية، ولذلك تدعو حركته إلى النفير العام لمواجهة ذلك العدوان، مشددًا على أنهم لن يسمحوا بالمساس بالمقدسات.