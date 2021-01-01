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مصرع سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في جنين

الأحد 13 يونيو 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في جنين



جنين / سما /

لقيت سيدة تبلغ من العمر 43 عاماً من سكان محافظة نابلس مصرعها وأصيب 3 أشخاص إثر حادث سير وقع  بالقرب من قرية المنصورة جنوب مدينة جنين. 

وذكر الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن حادث السير وقع  بالقرب من قرية المنصورة جنوب مدينة جنين وعلى الفور تحركت مركبات الإسعاف وقوة من مركز شرطة عرابة وخبراء حوادث المرور في شرطة المحافظة للمكان وتبين بأن الحادث نتج عن إصطدام مركبتين ونتج عنه وفاة مواطنة ووقوع  3 إصابات وصفت بالمتوسطة تم نقلها إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج. 

وأكد العقيد ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابساته.

#حادث سير #اصابات

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