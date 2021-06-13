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الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت

الأحد 13 يونيو 2021 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت



القدس المحتلة / سما /

صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأحد، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة نتنياهو تفوز بأغلبية في تصويت بالبرلمان".

وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة يوم الأحد، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.

وسيترأس القومي المتطرف نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية

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