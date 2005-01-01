غنيم يبحث مع ممثلي المؤسسات الدولية العاملة في المياه الأضرار جراء العداون الإسرائيلي

غزة / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع مجموعة المياه والصرف الصحي والصحة من ممثلي المؤسسات والمنظمات الأهلية العاملة في قطاع المياه، أبرز المستجدات المتعلقة بالأضرار التي لحقت في قطاع المياه جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي طال البنية التحتية ومرافق المياه والصرف الصحي.

وشدد غنيم خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الأحد، على أن تعرض المنشآت المائية وشبكاتها للضرر إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر جريمة وفق أعراف القانون والمعاهدات الدولية، وتتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما تجاهها لمنع الجانب الاسرائيلي من التعرض لأي مرفق إنساني يمس حياة المواطنين ويستهدف أمنهم واستقرارهم.

وأكد أهمية توحيد الجهود والعمل وفق أولويات محددة بالتنسيق مع سلطة المياه، ووضع آليات عمل مشتركة للتعاون، وضمان تكاملية العمل واستمرار تشغيل محطات المعالجة والتحلية وإصلاح محطات الضخ والخطوط الرئيسية وشبكات المياه والصرف الصحي، وتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين في القطاع.

واستعرضت المؤسسات والمنظمات الأهلية، آليات التدخل والدعم العاجل التي قدمتها خلال وبعد انتهاء العدوان، والتي تمثلت بتوفير الوقود والمواد الكيماوية، ومعدات وأعمال صيانة وغيره، لتشغيل المرافق الرئيسية للمياه والصرف الصحي، أو ما يجري العمل على توفيره بالخصوص.