غنيم يطلع على احتياجات بلديات شمال غزة

غزة / سما /

اطلع رئيس سلطة المياه مازن غنيم على أوضاع بلديات شمال غزة، واحتياجاتها والإشكاليات التي تواجهها كمزودة لخدمات المياه والصرف الصحي، والحلول العاجلة، خاصة المتعلقة بتدفق المياه العادمة والأحواض العشوائية والأودية.

جاء ذلك خلال لقاء غنيم، اليوم الأحد، بمقره في مدينة غزة، رؤساء بلديات محافظة شمال غزة.

وأطلع الحضور، رئيس سلطة المياه على التحديات التي تواجه الأراضي الزراعية نتيجة لتدفق مياه الأودية والأضرار التي تسببها من خسائر بيئية وزراعية ومكرهة صحية تهدد المواطنين، والحاجة إلى إيجاد حلول تساهم بتحسين الوضع في هذه المناطق.

بدوره، بين غنيم في هذا الجانب أن سلطة المياه تعمل على تنفيذ الخطط اللازمة لتلبية احتياجات المنطقة من توسعة ومد خطوط وبناء خزانات، وكذلك استكمال نظام الصرف الصحي وتشغيل محطات المعالجة بكامل قدرتها الاستيعابية للاستفادة منها بكفاءة، وأنها بصدد تحديث الخطة الريادية للصرف الصحي في المنطقة.