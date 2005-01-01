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أبو كرش: الحديث عن حل ملف تفريغات 2005 كان دعاية انتخابية وسنتوجه للمرحلة الثالثة

الأحد 13 يونيو 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو كرش: الحديث عن حل ملف تفريغات 2005 كان دعاية انتخابية وسنتوجه للمرحلة الثالثة



غزة / سما /

قال المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، اليوم الأحد، إنهم بصدد تفعيل المرحلة الثالثة من الاحتجاجات بسبب تنصل حكومة اشتية من وعودها بحل ملفهم العالق منذ 16 عامًا، مشيرًا إلى أنهم في طور النقاش من أجل تحديد البرنامج الذي سيتم تنفيذه في محافظات القطاع.

وأوضح أبو كرش، أنهم سيواصلون دورهم النضالي من أجل استرداد حقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أن وعود أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل حل قضيتهم، ذهبت في مهب الريح، بعد قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف: "الحديث عن حل ملف تفريغات 2005 كان يهدف للدعاية الانتخابية فقط، وبعد تأجيل الانتخابات تبخرت وعودهم"، مشددًا على أنهم سيصعدون من فعالياتهم المطالبة بحقوقهم خلال الأيام المقبلة.

وحمّل أبو كرش المسؤولية الكاملة، للرئيس محمود عباس والحكومة، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، بسبب الوعود التي تلقوها منهم بحل ملفهم العالق، ولم يفوا بذلك.

#تفريغات 2005 #غزة #الحكومة الفلسطينية #مركزية فتح #حركة فتح #الرئيس عباس

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