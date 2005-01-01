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فتح: سنعمل على تأمين القنوات اللازمة لاستمرار تغطية تلفزيون فلسطين

الأحد 13 يونيو 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: سنعمل على تأمين القنوات اللازمة لاستمرار تغطية تلفزيون فلسطين



القدس المحتلة / سما /

قال أمين سر حركة فتح في إقليم القدس شادي مطور، اليوم الأحد، إنّ "الحركة ستعمل على توفير وتأمين القنوات اللازمة لاستمرار تغطية تلفزيون فلسطين وعمله في القدس، رغمًا عن قرار حكومة الاحتلال بإغلاقه".

وأكّد مطور في بيانٍ صحفي، على أنّ المعركة مع الاحتلال "الإسرائيلي" ما زالت مفتوحة والحركة ستواجه إجراءاته بكل إرادة وصمود، مُشيرًا إلى أنّ الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على الوجود الرسمي الفلسطيني ومؤسساتها الفلسطينية ورموزها لن تنتصر.

وأوضح أنّ قرار منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس يأتي في إطار معركة مستمرة تقوم بها حكومة الاحتلال وأدواتها التنفيذية في معركة السيادة على القدس، وهذا يدل على أنّ المعركة في القدس بين الحق وأهله وبين الباطل وفرضه بالقوة.

وثمن بدور طاقم تلفزيون فلسطين في إيصال رسالة أهل القدس المستهدفين بالتهجير والاستيلاء على بيوتهم، وفضح جرائم الاحتلال ومحاولاته لتهويد القدس، مُضيفًا: "على الرغم من مطاردة مراسليه وإغلاق مكاتبه والتضييق على عمل كل طواقمه، إلا أنّه لم يرفع الراية البيضاء وصمد بصمود أهل القدس واستمر بتغطيته للأحداث".

وحذّر مطور بأنّه إذا لم يتمكن طاقم تلفزيون فلسطين من متابعة عمله في القدس ونقله للحقائق فسيتحول كل أهل القدس إلى مراسلين لتلفزيون فلسطين، لافتًا إلى أنّ الاستهداف المستمر لتلفزيون فلسطين ورموز السيادة الفلسطينية سيواجه بإرادة قوية

#حركة فتح #تلفزيون فلسطين #القدس المحتلة

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