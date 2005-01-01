زراعة أشتال زيتون في جيوس شرق قلقيلية

قلقيلية / سما /

نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، بالشراكة مع مؤسسة التعاون، مساء اليوم الأحد، فعالية لزراعة أشتال زيتون في أراض مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في قرية جيوس شرق قلقيلية.

وقال مدير فرع الشمال في الإغاثة الزراعية عاهد زنابيط، إن هذه الفعالية تأتي تأكيدا على أحقية الفلسطينيين بالأرض، وردا على التطاول المستمر للمستوطنين باقتلاع الأشجار وحرقها، خاصة الزيتون.

وأضاف أنه تم زراعة 100 شتلة زيتون اليوم، في المنطقة الشرقية للقرية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، مشيرا إلى أن الفعالية انطلقت من جيوس تحت شعار “زيتوننا رمز صمودنا”، وسيتم تنفيذها بمختلف المحافظات منها جنين وطولكرم هذا الأسبوع، بهدف زراعة 2500 شتلة.