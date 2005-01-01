  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زراعة أشتال زيتون في جيوس شرق قلقيلية

الأحد 13 يونيو 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة أشتال زيتون في جيوس شرق قلقيلية



قلقيلية / سما /

 نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، بالشراكة مع مؤسسة التعاون، مساء اليوم الأحد، فعالية لزراعة أشتال زيتون في أراض مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في قرية جيوس شرق قلقيلية.

وقال مدير فرع الشمال في الإغاثة الزراعية عاهد زنابيط، إن هذه الفعالية تأتي تأكيدا على أحقية الفلسطينيين بالأرض، وردا على التطاول المستمر للمستوطنين باقتلاع الأشجار وحرقها، خاصة الزيتون.

وأضاف أنه تم زراعة 100 شتلة زيتون اليوم، في المنطقة الشرقية للقرية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، مشيرا إلى أن الفعالية انطلقت من جيوس تحت شعار “زيتوننا رمز صمودنا”، وسيتم تنفيذها بمختلف المحافظات منها جنين وطولكرم هذا الأسبوع، بهدف زراعة 2500 شتلة.

#الاغاثة الزراعية #قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

"هذه ليست مصر التي عرفناها".. صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

نرفض الاساءة .. الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن شاحنة أدوية مصرية

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

وزير الخارجية الإماراتي يأسف لامتناع الغرب عن تصنيف حماس إرهابية والحركة تستنكر

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يتحدث عن إعادة اعمار غزة: يجب إنهاء الحصار فوراً وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية

الدعاليس

غزة: "التشريعي" يكلف عصام الدعاليس رئيساً لمتابعة العمل الحكومي خلفاً للدكتور عوض.

نتنياهو

"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

بينت

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

"القوى" تعلن الثلاثاء القادم يوم غضب في فلسطين.. وتوجه رسالة للمقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية