محافظ جنين والمؤسسة الأمنية يقيمون بيت عزاء للشهداء

جنين / سما /

أقام محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب و المؤسسة الأمنية ، اليوم، بيت عزاء للشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوة خاصة من جيش الاحتلال في جنين يوم الخميس الماضي وهم : النقيب تيسير عيسة من قرية صانور، وأدهم عليوي من قرية زواتا، والاسير المحرر جميل جميل العموري من مخيم جنين .

وكان في استقبال المعزين المحافظ الرجوب ، ونائب مدير جهاز الاستخبارات في الضفة ، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة ، ومدراء جهاز الاستخبارات في الشمال، وذوو الشهداء.

وأم بيت العزاء حشود غفيرة من مدراء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية، والهيئات المحلية وأهالي وفعاليات جنين، وحركة فتح ، وفصائل العمل الوطني والإسلامي ، وفعاليات من محافظات الشمال .

وأشاد المتحدثون بالدور الوطني والنضالي للشهداء الذين تصدوا لقوات الاحتلال ووحداتهم الخاصة، وبدور المؤسسة الأمنية الحامية لمشروعنا الوطني .