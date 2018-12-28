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الحبس 10 سنوات لمدان بحيازة مواد مخدرة في غزة

الأحد 13 يونيو 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحبس 10 سنوات لمدان بحيازة مواد مخدرة في غزة



غزة / سما /

قضت محكمة بداية دير البلح، اليوم الأحد، حكمًا بالحبس مدة عشر سنوات، على مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المواطن (م/غ) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، حيث حكمت بمعاقبته بالحبس عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتغريمه بغرامة مالية قدرها (10 آلاف شيكل)، أو الحبس ثلاثة أشهر بدلاً منها، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.

يشار إلى أن المدان بتاريخ 28-12-2018 حاز مع متهمين آخرين وبقصد الاتجار مواد مخدرة بلغ وزنها (١٧٠١.٢) مليجرام من مادة الحشيش، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

#محكمة بداية دير البلح #مواد مخدرة

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