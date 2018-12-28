الحبس 10 سنوات لمدان بحيازة مواد مخدرة في غزة

غزة / سما /

قضت محكمة بداية دير البلح، اليوم الأحد، حكمًا بالحبس مدة عشر سنوات، على مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المواطن (م/غ) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، حيث حكمت بمعاقبته بالحبس عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتغريمه بغرامة مالية قدرها (10 آلاف شيكل)، أو الحبس ثلاثة أشهر بدلاً منها، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.

يشار إلى أن المدان بتاريخ 28-12-2018 حاز مع متهمين آخرين وبقصد الاتجار مواد مخدرة بلغ وزنها (١٧٠١.٢) مليجرام من مادة الحشيش، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.