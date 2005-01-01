غزة: صلح جزائي ودفع غرامة في قضية قتل طفل

غزة / سما /

قضت محكمة بداية رفح، اليوم الأحد، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح الجزائي في قضية مقتل الطفل (آدم علي أبو حماد).

وحكم بانقضاء الدعوى بالصلح، ودفع غرامة مالية بحق المتهم (أ/ح)، وذلك عن تهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة وقدرها ألف دينار أردني.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي وقعت عام (2019).

وقال مجلس القضاء الأعلى بغزة: “إنه يسعى لإنهاء هذه القضايا وعدم إبقائها في سجلات المحاكم ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي، سعيًا منه لتحقيق مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة”.