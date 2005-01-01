  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: صلح جزائي ودفع غرامة في قضية قتل طفل

الأحد 13 يونيو 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: صلح جزائي ودفع غرامة في قضية قتل طفل



غزة / سما /

قضت محكمة بداية رفح، اليوم الأحد، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح الجزائي في قضية مقتل الطفل (آدم علي أبو حماد).

وحكم بانقضاء الدعوى بالصلح، ودفع غرامة مالية بحق المتهم (أ/ح)، وذلك عن تهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة وقدرها ألف دينار أردني.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي وقعت عام (2019).

وقال مجلس القضاء الأعلى بغزة: “إنه يسعى لإنهاء هذه القضايا وعدم إبقائها في سجلات المحاكم ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي، سعيًا منه لتحقيق مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة”.

#محكمة بداية رفح #قضية مقتل طفل

الأكثر قراءة اليوم

"هذه ليست مصر التي عرفناها".. صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

نرفض الاساءة .. الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن شاحنة أدوية مصرية

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

وزير الخارجية الإماراتي يأسف لامتناع الغرب عن تصنيف حماس إرهابية والحركة تستنكر

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يتحدث عن إعادة اعمار غزة: يجب إنهاء الحصار فوراً وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية

الدعاليس

غزة: "التشريعي" يكلف عصام الدعاليس رئيساً لمتابعة العمل الحكومي خلفاً للدكتور عوض.

نتنياهو

"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

بينت

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

"القوى" تعلن الثلاثاء القادم يوم غضب في فلسطين.. وتوجه رسالة للمقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية