"التعليم العالي" تبحث مع صندوق التشغيل تنفيذ مشاريع لدعم الخريجين

رام الله / سما /

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، مع صندوق التشغيل الفلسطيني تنفيذ مشاريع وبرامج لدعم خريجي مؤسسات التعليم العالي.

وناقش اللقاء مشروع التمكين الاقتصادي للطلبة الخريجين، الذي يهدف إلى تطوير أفكار الشباب وتوفير منح لتمويل المشاريع المتميزة، بالتوازي مع عقد تدريبات لمجموعة من طلبة الجامعات في هذا الإطار.

وتم التطرق لعدد من البرامج والمشاريع التي تنفذها "التعليم العالي" والصندوق، وأهمية التعاون لدعم تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية بتمكين الشباب الفلسطيني من الالتحاق بسوق العمل.

وأكد رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن الهودلي، أهمية تعزيز التعاون وبناء شراكة مستدامة بين الوزارة والصندوق، وتوحيد الجهود لإسناد وحدات الخريجين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، لتقديم الأفضل للطلبة.



من جهته، شدّد المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، على السعي لتقديم الخدمات المطلوبة للخريجين، مشيراً إلى اهتمام الصندوق باستثمار شراكة فاعلة مع "التعليم العالي"، لتسخير كافة الإمكانات لخدمة الطلبة الخريجين.