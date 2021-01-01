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"هيئة الجودة لمؤسسات التعليم العالي" تناقش آلية تطوير امتحانٍ للكفاءة الجامعية

الأحد 13 يونيو 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الجودة لمؤسسات التعليم العالي" تناقش آلية تطوير امتحانٍ للكفاءة الجامعية



رام الله / سما /

 ناقشت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية، آلية تطوير امتحان للكفاءة الجامعية في فلسطين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية نظّمتها الهيئة اليوم، وتناولت التعريف بامتحان الكفاءة الجامعية وآلية تطبيقه في فلسطين، وتفاصيل أخرى تخص بُنية الامتحان ومراحل إعداده من خلال بناء بنوك للأسئلة، وتجهيز بيانات الطلبة، وتنفيذ الامتحان، وتحليل ومعالجة بياناته، إضافةً لمناقشة طرق الاستفادة من هذه البيانات على المستوى الوطني، وإعداد وإخراج تقارير الامتحان.

وقال رئيس هيئة الاعتماد والجودة د. معمر شتيوي: "نعمل في فلسطين، وبتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محود أبو مويس على تطوير امتحانٍ للكفاءة الجامعية وفق أسس علمية للارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، ونشكر طواقم الهيئة الأردنية على تعاونهم، ونتطلع للاستفادة من خبرات الهيئة في إنجاز الامتحان في فلسطين"، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين فلسطين والأردن، خاصةً في حقل التعليم العالي.

بدوره، شدّد رئيس الهيئة الأردنية أ.د. ظافر الصرايرة على أهمية تبادل التجارب لخدمة قطاع التعليم العالي بين البلدين، مبدياً الاستعداد لتقديم خبرات الهيئة؛ لضمان إنجاح الامتحان في فلسطين، مشيداً بالجهود التي تبذلها الهيئة الفلسطينية في ظل التحديات التي تعيشها دولة فلسطين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصةً بمجال جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية.

وكان شتيوي والصرايرة قد التقيا في عمّان وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك ضمان جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية.

#مؤسسات التعليم العالي

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