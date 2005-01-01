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السعودية تمنع دخول المراكز التجارية لغير المحصنين من كورونا

الأحد 13 يونيو 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تمنع دخول المراكز التجارية لغير المحصنين من كورونا



الرياض /سما/

 أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن إصدار قرار يقضي بعدم السماح لغير المحصنين من كورونا الدخول إلى المراكز التجارية.

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن قرار صادر عن وزارة التجارة، إن "المملكة لن تسمح بدخول المراكز التجارية لمن لم يتلقوا التطعيم الواقي من فيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أطلقت تحذيرا لمواطنيها من تزايد أعداد الإصابات بوباء كورونا خلال الأيام الماضية، معلنة أنها رصدت تزايدا في خارطة الإصابات بالفيروس في المملكة خلال الأيام الماضية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعا لانتشار كورونا، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد ضبطت، اليوم الجمعة، 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح في محافظة أحد المسارحة، لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية.

#السعودية #لقاح كورونا #المراكز التجارية

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