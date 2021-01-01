  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تعهد لإسقاط حكومة التغيير في أسرع وقت والعودة للحكم قريبا

"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

الأحد 13 يونيو 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟



القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إسقاط "حكومة التغيير" بأسرع وقت ممكن في حال مصادقة الكنيست على تشكيلها اليوم الأحد.

وأعرب نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست قبل التصويت على تشكيل "حكومة التغيير"، عن شكوكه في أهلية رئيسي حزبي "يمينا" نفتالي بينيت و"هناك مستقبل" يائير لابيد في أداء مهام رئيس الوزراء.

وردا على تعهد زعيم "يمينا" بـ"الحفاظ على حرية التصرف التامة" إزاء إيران، أعرب عن مخاوفه من أن "يفعل بينيت عكس ما يقوله"، وتابع: "ليس لديه الكلمة ولا القدرة ولا يحظى بالثقة".

وأشار نتنياهو إلى حساسية المرحلة الحالية، خاصة مع العودة المحتملة للولايات المتحدة قريبا إلى الاتفاق النووي مع إيران، قائلا إنه "يجب أن يعلم رئيس وزراء قوي لإسرائيل كيفية أن "يقول لا لرئيس الولايات المتحدة في قضايا تهدد أمننا. من سيفعل هذا الآن؟"

وذكّر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطالب بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددا على أن "حكومة غير قادرة على التصدي بحزم للمجتمع الدولي بشأن ملفات حاسمة حول مصيرنا، لا تستحق قيادة إسرائيل".

وتابع متسائلا: "كيف سنحارب إقامة دولة فلسطينية فيما تؤيد أغلبية الحكومة ذلك؟"

وأبدى نتنياهو قناعته بأن الإيرانيين يحتفلون اليوم، مضيفا: "سنرى كيف سيستطيع لابيد أن يواجه إيران مع بينيت و(رئيس القائمة العربية الموحدة) منصور عباس".

ووجه نتنياهو انتقادات شديدة اللهجة إلى بينيت شخصا، متهما إياه بارتكاب "عملية احتيال كبرى لن ينساها الجمهور" و"سرقة آلاف أصوات اليمين بالغش ونقلها إلى اليسار"، واصفا زعيم "يمينا" وحلفائه بأنهم "اليمين الزائف".

وشدد نتنياهو على أن "معسكر التغيير" لن ينجح في إسكات ناخبي حزب "الليكود" واليمين الإسرائيلي عموما، وتعهد بقيادة المعارضة لإسقاط حكومة بينيت-لابيد في أسرع وقت والعودة إلى الحكم قريبا.

#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت #حكومة التغيير #الاستيطان #الاتفاق النووي #ايران #الاراضي الفلسطينية #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"هذه ليست مصر التي عرفناها".. صحفي إسرائيلي يكشف خفايا معبر "كرم أبو سالم" والمنحة القطرية

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

كيف تنظر إسرائيل إلى "سلوك بايدن أثناء الحرب على غزة"؟

قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

نرفض الاساءة .. الصحة بغزة تصدر توضيحًا بشأن شاحنة أدوية مصرية

بالصور: سرايا القدس تنشر صورًا لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

الأخبار الرئيسية

بينت

بينيت يتعهد بمواصلة الاستيطان في جميع مناطق الضفة ويهدد "حماس" بـ"حائط من النار"

"القوى" تعلن الثلاثاء القادم يوم غضب في فلسطين.. وتوجه رسالة للمقاومة

وزير الجيش الاسرائيلي يصادق على "بنك اهداف " في قطاع غزة

ما هي التحديات الكبرى التي تواجه عمل الحكومة الجديدة برئاسة بينت؟

مصر تسمح بادخال سيارات قديمة وحديثة لغزة والسلطة غاضبة وتعتبرها مقدمة للانفصال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية