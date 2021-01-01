"الإيرانيون يحتفلون اليوم".. نتنياهو مشككا بأهلية بينيت ولابيد: كيف ستقاومون قيام دولة فلسطينية؟

القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إسقاط "حكومة التغيير" بأسرع وقت ممكن في حال مصادقة الكنيست على تشكيلها اليوم الأحد.

وأعرب نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست قبل التصويت على تشكيل "حكومة التغيير"، عن شكوكه في أهلية رئيسي حزبي "يمينا" نفتالي بينيت و"هناك مستقبل" يائير لابيد في أداء مهام رئيس الوزراء.

وردا على تعهد زعيم "يمينا" بـ"الحفاظ على حرية التصرف التامة" إزاء إيران، أعرب عن مخاوفه من أن "يفعل بينيت عكس ما يقوله"، وتابع: "ليس لديه الكلمة ولا القدرة ولا يحظى بالثقة".

وأشار نتنياهو إلى حساسية المرحلة الحالية، خاصة مع العودة المحتملة للولايات المتحدة قريبا إلى الاتفاق النووي مع إيران، قائلا إنه "يجب أن يعلم رئيس وزراء قوي لإسرائيل كيفية أن "يقول لا لرئيس الولايات المتحدة في قضايا تهدد أمننا. من سيفعل هذا الآن؟"

وذكّر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطالب بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددا على أن "حكومة غير قادرة على التصدي بحزم للمجتمع الدولي بشأن ملفات حاسمة حول مصيرنا، لا تستحق قيادة إسرائيل".

وتابع متسائلا: "كيف سنحارب إقامة دولة فلسطينية فيما تؤيد أغلبية الحكومة ذلك؟"

وأبدى نتنياهو قناعته بأن الإيرانيين يحتفلون اليوم، مضيفا: "سنرى كيف سيستطيع لابيد أن يواجه إيران مع بينيت و(رئيس القائمة العربية الموحدة) منصور عباس".

ووجه نتنياهو انتقادات شديدة اللهجة إلى بينيت شخصا، متهما إياه بارتكاب "عملية احتيال كبرى لن ينساها الجمهور" و"سرقة آلاف أصوات اليمين بالغش ونقلها إلى اليسار"، واصفا زعيم "يمينا" وحلفائه بأنهم "اليمين الزائف".

وشدد نتنياهو على أن "معسكر التغيير" لن ينجح في إسكات ناخبي حزب "الليكود" واليمين الإسرائيلي عموما، وتعهد بقيادة المعارضة لإسقاط حكومة بينيت-لابيد في أسرع وقت والعودة إلى الحكم قريبا.