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"القوى" تعلن الثلاثاء القادم يوم غضب في فلسطين.. وتوجه رسالة للمقاومة

الأحد 13 يونيو 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوى" تعلن الثلاثاء القادم يوم غضب في فلسطين.. وتوجه رسالة للمقاومة



رام الله /سما/

أعلنت القوى والوطنية والإسلامية اعتبار يوم الثلاثاء القادم 15حزيران يوماً للغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وطالبت القوى في بيان لها اليوم الأحد، شعبنا الفلسطيني إلى الزحف نحو القدس، والمسجد الأقصى، للتصدي لعربدة المستوطنين، وإفشال مسيرة الأعلام الخاصة بالمستوطنين.

ودعت الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين، وقوى المقاومة في لبنان وحيثماً وجدت في منطقتنا العربية كلها، إلى إعلان حالة الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد الأقصى إذا لزم.

وقالت: "القدس درة تاج العروبة، وأرض الإسراء والمعراج وهي أمانة في عنق كل عربي ومسلم".

وأكدت على ضرورة تحرك أحرار للتحرك نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقف عدوان الاحتلال على شعبنا ومقدساته وليعلم العالم كله أن استمرار الانتهاكات والتعديات الصهيونية في القدس تبقي صواعق التفجير والمواجهة قائمة ومستمرة.

وبينت ضرورة تنظيم المسيرات في المحافظات الفلسطينية كافة تحت راية العلم الفلسطيني وفي كل الساحات ومخيمات الشتات تزامنا مع انطلاق مسيرة الإعلام للمتطرفين الصهاينة.

#القوى الوطنية والإسلامية #مواجهات #قوات الاحتلال #الشعب الفلسطيني #الفصائل الفلسطينية #المقاومة الفلسطينية #القدس المحتلة #لبنان #حزب الله

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